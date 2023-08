Als Baby gestohlen: Mann findet nach 42 Jahren seine leibliche Mutter!

Valdivia (Chile) - Es ist ein unfassbares Verbrechen, das einer Familie widerfahren ist: Vor 42 Jahren informierten die Krankenschwestern einer Entbindungsstation in einem Krankenhaus in Chile eine Frau darüber, dass ihr Baby nach der Geburt gestorben sei. Doch das Kind lebte! Es wurde seiner leiblichen Mutter gestohlen und von einem Paar adoptiert, das nichts von der schrecklichen Tat wusste.

Ein vor 42 Jahren zu früh geborenes Baby wurde in Chile illegal zur Adoption freigegeben. Es handelt sich dabei um keinen Einzelfall. (Symbolbild) © 123rf.com/nenovbrothers

Die Krankenhausmitarbeiter nahmen Maria Angelica Gonzalez' Sohn gleich nach der Geburt aus ihren Armen. Später teilten sie ihr mit, dass ihr Neugeborenes gestorben sei. Damals ein Schock für die junge Mutter!

Seitdem sind mehr als vier Jahrzehnte vergangen und es grenzt an ein Wunder, dass sich Mutter und Sohn wiedergefunden haben. Während seines Besuchs in ihrem Haus in Valdivia konnten beide nun endlich einander in die Arme nehmen. "Ich liebe dich sehr", sagte Jimmy Lippert Thyden auf Spanisch zu seiner Mutter, als sie sich unter Tränen umarmten, berichtet The Sydney Morning Herald.

Es habe ihm "den Atem geraubt. Ich war erstickt von der Schwere dieses Augenblicks", sagte der inzwischen erwachsene Sohn nach dem berührenden Wiedersehen.

Die Suche nach seiner leiblichen Familie begann Thyden im April dieses Jahres, nachdem er Berichte über in Chile geborene Adoptivkinder gelesen hatte, die mit Hilfe der chilenischen gemeinnützigen Organisation "Nos Buscamos" mit ihren leiblichen Verwandten wiedervereint worden waren.

Mitarbeiter der Organisation kamen dahinter, dass Thyden in einem Krankenhaus in Santiago geboren wurde. Jedoch viel zu früh und so wurde er in einen Inkubator gelegt.