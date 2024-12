Das sind die beliebtesten Babynamen in Thüringen

Erfurt/Ahrensburg - Hannah und Matteo gehören 2024 zu den beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Thüringen .

Die beliebtesten Babyvornamen in 2024 wurden veröffentlicht. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die beiden Namen führen die Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein an. Im Vorjahr hatte der Mädchenname Ella die Rangliste in Thüringen angeführt, der dieses Jahr auf Rang zehn landete. Bei den Jungen rutschte Emil von Rang eins auf Rang vier.

Bei den Mädchen folgten in diesem Jahr Mia und Emma auf den Rängen zwei und drei. Außerdem kamen Emilia, Mathilda, Clara, Ida, Frieda und Leni in die Top Ten.

Für Jungs standen Finn und Theo hoch im Kurs und landeten auf den Plätzen zwei und drei. Noah, Karl, Liam, Oskar, Henry und Elias gehörten ebenfalls zu den zehn beliebtesten Namen.

Bundesweit kam bei den Mädchen Emilia, Sophia und Emma auf die vordersten drei Plätze. Bei den Jungs war es Noah, Matteo und Elias. Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 240.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 36 Prozent der in Deutschland geborenen Babys.