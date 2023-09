Man gab ihm keine Überlebenschance: Baby kommt mit seltenem Gendefekt zur Welt und sieht aus wie Hulk

"Ich hatte noch nie zuvor von der Diagnose gehört und ehrlich gesagt, als ich mich damit befasst hatte, gefielen mir die Ergebnisse und Bilder nicht wirklich", so Chelsey aus Campbellsville . Die 33-Jährige wäre am "Boden zerstört" gewesen und "untröstlich". "Ich weinte jeden Tag. Jeden Tag habe ich Gott gefragt, warum", meint sie weiter. Eine Abtreibung war für sie und ihren Partner aber nie eine Option gewesen.

Bei einem Lymphangiom kommt es in den Lymphgefäßen zu gutartigen Wucherungen, die Betroffene wie einen Bodybuilder aussehen lassen. In Armanis Fall wirkt es, als wäre das Mädchen die kleine Schwester vom grünen Superheld "Hulk", eine Titelfigur aus den Marvel-Comics.

Während ihre beiden älteren Geschwister gesund sind, kämpft das kleine Baby gegen ein Lymphangiom. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Chelsey Milby

Hinzu kamen die Horror-Aussagen der Ärzte.

Im Krankenhaus wurden der Mutter jegliche Hoffnung genommen, Armani überhaupt kennenlernen zu dürfen. So erklärten die Mediziner, dass ihr Säugling wahrscheinlich niemals einen Atemzug machen würde. "Sie haben ihr buchstäblich eine Chance von null Prozent gegeben", so Chelsey gegenüber New York Post. "Sie sagten, sie würde es nicht schaffen und wahrscheinlich nicht weinen, wenn sie herauskäme."

Bereits in der Schwangerschaft kündigte sich an, dass etwas nicht stimmte: "Ich habe jeden Tag gelitten; ich konnte nie schlafen. Ich war extrem krank", erklärt die 33-Jährige. In der 33. Woche spürte sie schließlich, dass es nun "an der Zeit war", ihr drittes Kind "herauszuholen". "Mein Körper schaltete ab."

Nach dem Notkaiserschnitt dann das Wunder: Armani lebte!