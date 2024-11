Frau stirbt kurz nach der Geburt ihres Sohnes: Dann erfährt der trauernde Witwer das Unfassbare

Nach der Geburt ihres Kindes stirbt eine Frau. Kurz darauf erfährt ihr Mann, dass seine Partnerin ein dunkles Geheimnis hatte. (Symbolbild) © 123rf/opolo

"Ich (32M) bin am Boden zerstört und weiß nicht, wohin ich mich wenden soll", schreibt der unbekannte Mann auf Reddit. Letzten Monat begann die schlimmste Zeit seines Lebens. Seine Frau starb völlig unerwartet, nur sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes.

"Sie entwickelte eine peripartale Kardiomyopathie, eine seltene und schwere Form von Herzversagen, die in den Monaten nach der Geburt auftreten kann", so der Witwer. Die Ärzte hätten alles in ihrer Macht Stehende getan, um sie zu retten, doch am Ende starb die frischgebackene Mutter.

"Sie so plötzlich zu verlieren, hat mich untröstlich und in einen Zustand ständiger Trauer versetzt." Doch die schwere Zeit sollte noch eine schlimmere Wendung bekommen, als plötzlich die beste Freundin der Verstorbenen vor der Tür des Mannes stand.

Der 32-Jährige erinnert sich: "Sie war sichtlich nervös und sagte mir schließlich, dass sie mir etwas Heikles mitteilen möchte." Schließlich rückte sie damit raus, dass die Ehefrau ungefähr zu der Zeit, als ihr Sohn gezeugt worden war, nicht ganz treu gewesen sei. Das Ganze wäre tagsüber während der Arbeitszeit geschehen.

Zunächst wollte der Witwer den Betrug nicht wahrhaben, doch in seinem Hinterkopf blieb die Frage, ob das Kind tatsächlich nicht von ihm stammte.