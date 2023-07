15-Jähriger ertrinkt beim Baden: Haben Jugendliche seine Sachen geklaut?

Nachrodt - Nachdem am Freitag ein Teenager (†15) beim Baden im Nachrodter Lennewehr ertrunken war, sucht die Polizei jetzt ganz bestimmte Zeugen des Vorfalls.

Für den Jungen (†15) kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © dpa/Justin Brosch

Wie die Beamten aus Nordrhein-Westfalen am heutigen Mittwoch mitteilten, seien am Freitag zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr "mehrere Jugendliche" am Wehr gewesen. Zu dieser Zeit kam es auch zu dem Unglück, bei dem der 15-Jährige starb.

Die Uniformierten fahnden nach den Kindern, weil sie wichtige Hinweisgeber auf die näheren Umstände des Todesfalls sein könnten.

Zudem suchen die Polizisten nach Zeugen, die gesehen haben, wer die Sachen des Toten an sich genommen hat. Es sei nämlich ein blaues T-Shirt mit "auffälligem Totenkopf mit Flammenmuster" sowie ein Paar schwarzer Stoffschnürsportschuhen abhandengekommen.

Wer die Teenager am Freitag am Lennewehr gesehen hat oder sagen kann, wo die Klamotten geblieben sind, soll sich telefonisch bei den Ermittlern melden: 02371/91994710.