29-Jähriger nach Sturz von Paddle-Board im See vermisst

Neutraubling - Ein 29-Jähriger wird nach einem Sturz von einem Stand-up-Paddling-Board im Guggenberger See im oberpfälzischen Landkreis Regensburg vermisst.

Ein 29-Jähriger ist am Wochenende von einem Stand-up-Paddle gefallen und gilt seither als vermisst. (Symbolbild) © 123RF/fabrikacrimea

Nach mehreren Stunden mussten die Suchmaßnahmen am Sonntag erfolglos abgebrochen werden, wie die Polizei mitteilte. Sie würden am Montag fortgesetzt werden.

Der Mann war demnach mit einem weiteren, 30-Jahre alten Mann beim Stand-up-Paddling am See. Die beiden verloren den Angaben zufolge das Gleichgewicht und stürzten vom Board ins Wasser.

Der 30-Jährige sei sofort wieder aufgetaucht, der 29-Jährige nicht. Rettungskräfte der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten den Mann demnach mit Tauchern, Booten und Sonargeräten bisher erfolglos.

Es war nicht der einzige Badeunfall am Sonntag. Auch ein 35-Jähriger ging laut den Angaben der Polizei beim Baden im Guggenberger See unter.

Er wurde demnach bewusstlos aus dem Wasser geborgen und konnte reanimiert werden. Dann sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Ein weiteres Mal rückten Einsatzkräfte der DLRG am Sonntag den Angaben der Polizei zufolge aus, um einen 24-Jährigen aus dem Wasser zu bergen.