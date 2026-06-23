Badeausflug endet tödlich: Seniorin stirbt nach Unglück im Haslacher See
Von Klaas Seißer
Bernbeuren - Eine Frau ist beim Baden im Haslacher See in Oberbayern untergegangen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Die 85-Jährige war am Montag gegen 8.45 Uhr zusammen mit einer Angehörigen schwimmen gegangen, wie die Polizei mitteilte.
Die Begleiterin machte weitere Menschen auf die Situation aufmerksam.
Diese brachten die 85-Jährige ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort starb sie noch am selben Tag.
Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Weilheim geführt. Nach bisherigem Stand könnte eine internistische Erkrankung dazu beigetragen haben, dass die Seniorin beim Schwimmen in Schwierigkeiten geriet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)