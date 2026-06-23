23.06.2026 14:57 Badeausflug endet tödlich: Seniorin stirbt nach Unglück im Haslacher See

Eine Frau ist beim Baden im Haslacher See in Oberbayern untergegangen und anschließend im Krankenhaus gestorben.

Von Klaas Seißer Bernbeuren - Eine Frau ist beim Baden im Haslacher See in Oberbayern untergegangen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Die 85-Jährige war am Montag gegen 8.45 Uhr zusammen mit einer Angehörigen schwimmen gegangen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ermittelt im Fall der ertrunkenen Seniorin (†85). (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Die Begleiterin machte weitere Menschen auf die Situation aufmerksam. Diese brachten die 85-Jährige ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort starb sie noch am selben Tag.