Badespaß wird zur Tragödie: Zwei tödliche Unfälle an einem Tag im Südwesten

Wyhl am Kaiserstuhl/Maulbronn - Gleich zwei Badeunfälle endeten am Sonntag in Baden-Württemberg tödlich.

Über viele Stunden suchten die Einsatzkräfte den TIefen See in Maulbronn ab. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Im Baggersee in Wyhl (Landkreis Emmendingen) verschwand eine Frau (30) gegen 16.30 Uhr von der Wasseroberfläche. Kurz darauf mussten Badegäste das Seeufer räumen, wie die Polizei mitteilte.

Die angerückten Rettungskräfte bargen die 30-Jährige. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen kamen leider zu spät. Wie es zu dem tödlichen Badeunfall kam, ist derzeit unklar und wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Auch in Maulbronn (Enzkreis) ist ein Mensch tödlich verunglückt. Ein 47-Jähriger sowie ein weiterer Mann verabschiedeten sich am frühen Morgen am Ufer des Tiefen Sees. Am Sonntagmittag kehrte der Bekannte an den See zurück, wo er die Bekleidung und den Rucksack des 47-Jährigen vorfand.

Daraufhin startete eine Suchaktion, die gegen 19 Uhr erfolglos eingestellt wurde. In der Nacht auf Montag wurde im selben See eine Leiche aufgefunden. Es soll sich dabei um den Gesuchten handeln.