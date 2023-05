28.05.2023 15:09 Badeunfall in Sachsen-Anhalt: Mann (†48) geht im See unter und stirbt

Tragisches Unglück im Burgenlandkreis: Ein 48-Jähriger ist in einem See am Samstagabend plötzlich untergegangen – er überlebte den Unfall nicht.

Von Juliane Bonkowski

Hohenmölsen - Tragisches Unglück im Burgenlandkreis: Ein 48-Jähriger ist am Samstagabend plötzlich in einem See untergegangen – er überlebte den Unfall nicht. Zahlreiche Rettungskräfte rückten zum Auensee im Burgenlandkreis an, doch der Verunglückte (†48) konnte nicht gerettet werden. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Hohenmölsen Wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Badeunfall am Auensee in Granschütz, einem Ortsteil der Stadtteil Hohenmölsen. Nachdem der Mann beim Baden plötzlich untergegangen war, sollen seine Begleiter ihn ans Ufer gebracht und mit der Reanimierung begonnen haben. Die gegen 20.30 Uhr alarmierten Rettungskräfte, darunter Feuerwehr, Polizei und Malteser konnten jedoch nichts mehr für den Verunglückten tun, er verstarb noch am Unfallort. Badeunfall Drama im Elbepark: Kleinkind fällt in Norderelbe und muss reanimiert werden Auch einer der Helfer (45) sei ambulant behandelt worden. Weitere Bekannte des Unfallopfers seien notfallseelsorgerisch betreut worden. Zur Unfallursache hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse veröffentlicht.

