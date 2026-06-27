Begleiterin verliert ihn aus den Augen: Mann stirbt im Chiemsee

Chiemsee - Ein 68-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag im Chiemsee ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Der Mann konnte nur noch tot aus dem Chiemsee geborgen werden. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Der Mann mit Schweizer Staatsangehörigkeit war am Freitagnachmittag mit einer Angehörigen in einem Elektroboot auf dem Chiemsee unterwegs.

Als er vom Boot aus schwimmen gehen wollte, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser. Kurz darauf verlor ihn seine Begleiterin aus den Augen.

Badegäste alarmierten Rettungskräfte. Einsatzkräfte der DLRG und der Wasserwacht fanden den Mann am Abend leblos im Wasser.