DLRG-Schwimmer rettet in kurzer Zeit gleich zwei Menschen das Leben

Alles in Kürze

Berlin - Ein fünfjähriger Junge ist am Samstag in Berlin-Reinickendorf vor dem Ertrinken gerettet worden.

Ein Rettungsschwimmer der DLRG hat am Samstag zwei Menschen aus dem Tegeler See gezogen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Das Kind war am Nachmittag im Wasser der Badestelle Reiswerder an der Oberhavel in zu tiefes Wasser geraten.

Ein Rettungsschwimmer brachte den Fünfjährigen an den Strand der Insel im Tegeler See, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte.

Der Rettungsschwimmer habe das Unglück beobachtet und sei sofort ins Wasser gesprungen, hieß es weiter.