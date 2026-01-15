Drama an der Ostsee: Mann taucht nicht wieder auf
Graal-Müritz - Am Donnerstagmorgen kehrte ein 71-Jähriger nicht vom morgendlichen Bad in der Ostsee vor Graal-Müritz zurück. Ein Rettungshubschrauber entdeckte den Mann im Meer.
Wie die Polizei mitteilte, sei der 71-Jährige vermutlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.
Seine Ehefrau hatte Polizei und Feuerwehr alarmiert, als ihr Partner nicht, wie sonst üblich, kurze Zeit nach dem morgendlichen Bad wieder nach Hause zurückkehrte.
Diverse Rettungskräfte machten sich sofort auf die Suche nach dem aus dem Landkreis Rostock stammenden Mann. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte den Gesuchten schließlich gegen 10.40 Uhr im Bereich der Seebrücke.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den 71-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Todesumständen.
