Drama im Epplesee: 23-Jähriger ertrinkt beim Baden
Von Jana Renkert
Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) - Drama im Epplesee! Dort ist am Samstagnachmittag ein 23-Jähriger ertrunken.
Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG, Polizei und des Rettungsdienstes hätten den Mann nur noch bewusstlos aus dem Wasser geborgen, teilte ein Polizeisprecher mit.
Demnach hatte eine Zeugin gegen 16 Uhr beobachtet, dass der Schwimmer beim Baden nicht mehr auftauchte, und die Rettungskräfte alarmiert.
Boote und Taucher suchten das Gewässer nach dem Vermissten ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, sagte der Sprecher.
Nach rund eineinhalb Stunden fanden die Einsatzkräfte den 23-Jährigen im Wasser und konnten ihn nur noch tot bergen. Wie es zu dem Badeunfall kam, ist noch unklar.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24