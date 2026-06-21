Drama im Epplesee: 23-Jähriger ertrinkt beim Baden

Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) - Drama im Epplesee! Dort ist am Samstagnachmittag ein 23-Jähriger ertrunken.

Die DLRG suchte nach dem 23-Jährigen im Badesee, konnte ihn dann aber nur noch tot bergen. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG, Polizei und des Rettungsdienstes hätten den Mann nur noch bewusstlos aus dem Wasser geborgen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach hatte eine Zeugin gegen 16 Uhr beobachtet, dass der Schwimmer beim Baden nicht mehr auftauchte, und die Rettungskräfte alarmiert.

Boote und Taucher suchten das Gewässer nach dem Vermissten ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, sagte der Sprecher.