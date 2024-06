10.06.2024 22:31 Dramatische Szenen an See in Hilpoltstein: Mann (†77) geht unter, jede Hilfe kommt zu spät

An einem See haben sich in Bayern am Montag schlimme Szenen abgespielt: Ein Mann hat bei einem Badeunfall in dem Gewässer in Hilpoltstein sein Leben verloren.

Hilpoltstein - An einem See haben sich in Bayern am heutigen Montag dramatische Szenen abgespielt: Ein 77 Jahre alter Mann hat bei einem Badeunfall in dem Gewässer in Hilpoltstein sein Leben verloren. Die Rettungskräfte versuchten nach dem Badeunfall in einem See in Hilpoltstein alles - leider letztendlich ohne Erfolg. © vifogra/Goppelt Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Abend mitteilte, hatten Augenzeugen gegen 17 Uhr einen Notruf abgesetzt, als diese bemerkt hatten, dass der Mann beim Schwimmen untergegangen war.

Er wollte am Seezentrum Heuberg demnach zu einer dortigen Badeplattform schwimmen, versank aber aus unbekannten Gründen fünf Meter davor. Rettungskräfte mit Booten begannen, das Wasser abzusuchen. Nach 40 langen Minuten konnten sie den Rentner endlich bergen. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber war an dem Einsatz am heutigen Montagnachmittag beteiligt. © vifogra/Goppelt Die Hilpoltsteiner Polizeiinspektion nahm den folgenschweren Badeunfall vor Ort auf. Am Rettungseinsatz war neben Kräften der Feuerwehr und der Wasserwacht auch ein Polizeihubschrauber für die Absuche des Wassers im Einsatz.

