26.06.2026 09:52 Drei Hubschrauber im Einsatz: Mann (†) geht im Großen Alpsee unter und taucht nicht mehr auf

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Ein Senior ist beim Schiwmmen im Großen Alpsee ums Leben gekommen. Bei der Suche nach dem Mann waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Von Christof Rührmair Immenstadt - Beim Schwimmen im Großen Alpsee nahe Immenstadt ist ein 85-Jähriger ums Leben gekommen. Im Großen Alpsee im Allgäu kam ein Mann (85) beim Schwimmen ums Leben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der Mann geriet laut Polizei in eine medizinische Notlage und ging unter. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung. Doch obwohl neben der Wasserwacht auch drei Hubschrauber, Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren, konnte der Mann erst 30 Minuten später tot aus dem Wasser geborgen werden. Laut Polizei starb der Mann am Donnerstagnachmittag vermutlich an den Folgen der medizinischen Notlage. Seit Anfang Mai sind bereits 15 Menschen in Bayerns Gewässern ums Leben gekommen, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Freitagmorgen mit. Neben vielen jüngeren Männern sind meist Senioren ab 70 Jahren betroffen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa