Er konnte nicht schwimmen: 31-Jähriger ertrinkt im Olchinger See

Olching - Ein 31-Jähriger ist am Sonntag im Olchinger See ertrunken . Zeugen konnten beobachten, wie der Mann aus Kamerun circa zehn Meter vom Ufer entfernt plötzlich unterging.

Der Mann konnte ans Ufer gebracht werden. (Symbolfoto) © A4366 Sven Hoppe/dpa

Die alarmierte Wasserwacht barg den Mann wenig später aus dem Wasser. Einsatzkräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, dennoch erlag er kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gehen die Ermittler von einem tragischen Badeunfall aus.