Fataler Sprung ins Becken: 20-Jähriger bricht in Freibad ein und stirbt

Hohenthann - Ein 20-Jähriger ist am Sonntag nach einem Unfall in einem Freibad in Niederbayern im Krankenhaus gestorben.

Nach dem Sprung ins Wasser verletzte sich der junge Mann schwer. Er starb darauf im Krankenhaus. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe junger Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren am Sonntag ins Freibad in Hohenthann eingestiegen und gegen 4 Uhr der Zentrale gemeldet worden.

Wenig später sei ein junger Mann schwer verletzt aus dem Wasser gezogen worden. Laut Polizei hatte er sich vermutlich bei einem Sprung ins Becken verletzt.

Der 20-Jährige aus dem Landkreis Landshut musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er im Laufe des Tages seinen schweren Verletzungen.