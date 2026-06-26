Frauen sehen ihre Ehemänner untergehen: Zwei Tote aus dem Bodensee geborgen

Immenstaad - Nach einem tragischen Badeunfall am Donnerstag wurden nun zwei tote Männer in Immenstaad (Bodenseekreis) geborgen.

Die Männer gingen vor den Augen ihrer Frauen unter. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 17.10 Uhr wurde der Polizei der Vorfall am Donnertag gemeldet, wie die Beamten mitteilten. Mit einem Mietboot lagen zwei Ehepaare rund 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg vor Anker.

Ein 71-Jähriger und ein 76-Jähriger sprangen ins Wasser und gingen vor den Augen ihrer Ehefrauen unter. Am Freitag gegen 14.30 Uhr wurden die beiden Vermissten in der Nähe des Unglücksortes gefunden.

Für die Männer kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen.