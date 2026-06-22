Freibad-Unglück im Kreis Esslingen: Kleines Mädchen (2) reanimiert

Kirchheim unter Teck - Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) ist ein zweijähriges Mädchen reanimiert worden.

Das Mädchen wurde von einer Verwandten aus dem Wasser gezogen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Kind kam am Sonntagabend ins Krankenhaus und sollte noch am Montag wieder entlassen werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Gegen 18.30 Uhr war das Mädchen nach ersten Ermittlungen unbemerkt in das 45 Zentimeter tiefe Planschbecken des Freibades gelangt.

Eine Verwandte habe bemerkt, dass das Kind nicht an seinem Liegeplatz gewesen sei, und es im Wasser entdeckt, hieß es in einer Mitteilung. Sie holte das Kind aus dem Wasser und schrie um Hilfe.

Zwei Männer, die in der Nähe waren, hätten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, hieß es weiter. Diese seien von Mitarbeitern des Bades sowie einem zufällig vor Ort befindlichen Arzt fortgesetzt worden. Das Mädchen habe daraufhin wieder das Bewusstsein erlangt.