Gefunden in acht Metern Tiefe: 23-Jähriger stirbt beim Baden im Starnberger See
Starnberg - Ein 23-jähriger Mann verstarb am Freitag während dem Baden im Starnberger See. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.
Laut Polizeiangaben hielt sich der junge Mann aus Georgien gemeinsam mit seinem 26-jährigen Freund auf einem Boot auf.
Gegen 17.50 Uhr sprang der 23-Jährige ins Wasser und ging kurze Zeit später unter.
Mehrere Zeugen versuchten noch, den 23-Jährigen zu retten – jedoch ohne Erfolg. Taucher fanden den Mann schließlich in rund acht Metern Tiefe und konnten ihn nur noch tot bergen.
Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zu dem Vorfall. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten von einem tragischen Badeunfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Archivfoto)