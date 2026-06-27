Gefunden in acht Metern Tiefe: 23-Jähriger stirbt beim Baden im Starnberger See

Starnberg - Ein 23-jähriger Mann verstarb am Freitag während dem Baden im Starnberger See. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

Der junge Mann war zum Schwimmen im Starnberger See. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizeiangaben hielt sich der junge Mann aus Georgien gemeinsam mit seinem 26-jährigen Freund auf einem Boot auf.

Gegen 17.50 Uhr sprang der 23-Jährige ins Wasser und ging kurze Zeit später unter.

Mehrere Zeugen versuchten noch, den 23-Jährigen zu retten – jedoch ohne Erfolg. Taucher fanden den Mann schließlich in rund acht Metern Tiefe und konnten ihn nur noch tot bergen.