Jetski-Fahrer wird zum Helden: Rhein-Schwimmer muss reanimiert werden

Bei Badeunfällen im Rhein hatte es zuletzt mehrere Tote gegeben. © -/Feuerwehr Neuss/dpa

Der Schwimmer war zuvor in die Flussmitte abgetrieben worden. Mit seinem Jetski hielt der Fahrer den Mann über Wasser und rief um Hilfe, bis der Mann von der Wasserwacht übernommen wurde.

Zurück am Ufer wurde der Schwimmer reanimiert. Er kam mit stabilem Kreislauf in eine Klinik, wie die Feuerwehr Neuss mitteilte.

Die Feuerwehr dankte nach dem Badeunfall vom Mittwochnachmittag ausdrücklich dem Jetski-Fahrer.

In den vergangenen Tagen sind immer wieder Menschen im Rhein in Not geraten. Zwei Badetote aus Düsseldorf wurden stromabwärts in Wesel aus dem Wasser geborgen.