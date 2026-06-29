Kinder alarmieren Bademeister: Junge (†6) treibt leblos in Naturbad

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Ein Junge geht mit seinen Eltern ins Naturbad in Schnaitenbach und offenbar unbeaufsichtigt ins Wasser - obwohl er nicht schwimmen kann.

Von Frederick Mersi, Friederike Hauer

Schnaittenbach - Ein sechs Jahre alter Junge ist in einem Naturbad in der Oberpfalz ertrunken.

Ein Bademeister und ein Arzt versuchten, das Kind zu retten. (Symbolbild)
Ein Bademeister und ein Arzt versuchten, das Kind zu retten. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Der Bub sei am späten Samstagnachmittag nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt in dem Bad in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) ins Wasser gegangen, obwohl er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei mit.

Zwei andere Kinder hätten später den Bademeister zu Hilfe gerufen, weil sie den Jungen regungslos im Wasser sahen.

Der Bademeister und ein zufällig anwesender Arzt hätten noch eine Reanimation eingeleitet. Der Junge sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo erneut Reanimationsversuche erfolgten. Das Kind sei aber gestorben.

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Die Kripo ermittle jetzt, wie es zum Tod des Kindes kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher. Dazu müssten mehrere Menschen befragt werden.

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Die Kriminalpolizei Amberg bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Badeunfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/8900 oder jeden anderen Dienststelle zu melden.

Insbesondere werden die Ersthelfer sowie zwei sechs- bis siebenjährige Kinder, welche den Jungen entdeckt hatten, gebeten, sich mit ihren Eltern bei der Polizei zu melden.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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