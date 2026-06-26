Kleidung am Ufer entdeckt: Taucher bergen toten 24-Jährigen aus See
Fürstenfeldbruck - Am Donnerstag wurde die Leiche eines jungen Mannes aus dem Emmeringer See geborgen. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Badeunfall aus.
Nachdem der Polizei gemeldet worden war, dass am Ufer des Emmeringer Sees bereits seit längerer Zeit Kleidung lag, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet.
Die alarmierten Rettungskräfte entdeckten nach kurzer Suche in rund neun Metern Tiefe eine leblose Person und bargen diese. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann aus Uganda, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnhaft war.
Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geführt. Hinweise auf eine todesursächliche Fremdeinwirkung haben sich bislang nicht ergeben.
Titelfoto: A4366 Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)