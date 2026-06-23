Leblos im Wasser entdeckt: Schwimmer (73) stirbt nach Badeunfall

München - Ein Mann ist nach dem Schwimmen in der Regattastrecke im Münchner Stadtteil Oberschleißheim im Krankenhaus gestorben. Der 73-Jährige war zusammen mit einem Begleiter am Montag ins Wasser gegangen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde noch per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Nach kurzer Zeit hätten sich die beiden getrennt. Einige Zeit später bemerkte ein weiterer Zeuge den leblosen Körper des Mannes.

Die Zeugen sowie der hinzugekommene Begleiter des 73-Jährigen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf.