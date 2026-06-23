Leblos im Wasser entdeckt: Schwimmer (73) stirbt nach Badeunfall
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Von Klaas Seißer
München - Ein Mann ist nach dem Schwimmen in der Regattastrecke im Münchner Stadtteil Oberschleißheim im Krankenhaus gestorben. Der 73-Jährige war zusammen mit einem Begleiter am Montag ins Wasser gegangen, wie die Polizei mitteilte.
Nach kurzer Zeit hätten sich die beiden getrennt. Einige Zeit später bemerkte ein weiterer Zeuge den leblosen Körper des Mannes.
Die Zeugen sowie der hinzugekommene Begleiter des 73-Jährigen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf.
Der Mann kam daraufhin mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb er am Montag. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa (Symbolfoto)