Mann (28) springt mehrfach in Baggersee und taucht plötzlich nicht mehr auf

Kehl - Am Sonntag hat sich ein Bade-Drama an einem Baggersee in Kehl (Ortenaukreis) abgespielt. Ein Mann (28) sprang mehrfach in das Gewässer, tauchte aber irgendwann einfach nicht mehr auf. Die Suche nach dem Vermissten soll am Montag weitergehen.

Die Einsatzkräfte suchten bei großer Hitze nach dem vermissten Badegast (28). © Esther Busch / EinsatzReport24

Vor den Augen seines Begleiters war der 28-Jährige nach mehreren Sprüngen in den See untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte.

Der Freund versuchte noch, den jungen Mann am Sonntag herauszuziehen und über Wasser zu halten, was ihm aber nicht gelang. Auch andere Badegäste seien zu Hilfe gekommen, hieß es.

Hinzugerufene Taucher der Feuerwehr versuchten, den 28-Jährigen mit einem Sonargerät ausfindig zu machen - jedoch ohne Erfolg. Der See ist den Angaben zufolge an dem Unglücksort 30, an manchen Stellen sogar bis zu 40 Meter tief.

Die Polizei hat nun angekündigt, mit Polizeitauchern nach dem jungen Mann zu suchen. Der Einsatz soll laut einer Sprecherin am Vormittag geplant werden.