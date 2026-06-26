Mann findet Kleider an See: Kurz darauf bestätigt sich sein schlimmer Verdacht

Ahnatal - Kleidungsstücke am Badesee "Bühl" in Ahnatal-Weimar haben für einen größeren Einsatz von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Für einen Mann kam letztlich allerdings jede Hilfe zu spät.

Im Badesee "Bühl" hat ein Mann sein Leben verloren. © HessennewsTV

Wie die Beamten des Präsidiums Nordhessen am Freitag schilderten, hatte ein Badegast gegen 7.30 Uhr Kleidungsstücke am Ufer entdeckt, die keiner Person zugeordnet werden konnten. Aus Sorge informierte der Mann die Polizei über den Fund.

Seine Befürchtung sollte sich im Rahmen der umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen rund zwei Stunden später bestätigen. Gegen 9.30 Uhr gelang es Einsatzkräften, eine leblose Person in dem Badesee auszumachen und diese zu bergen.

Zu diesem Zeitpunkt konnte dem 40 Jahre alten Mann aus Vellmar bereits nicht mehr geholfen werden. Ein Arzt konnte nur den Tod feststellen.

Die Umstände, die zu der Tragödie geführt haben, sind den Angaben zufolge derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und bislang ungeklärt.