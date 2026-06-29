Mann stirbt nach Badeunfall in Naturbad
Von Aaron Klein
Trossingen - Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Badeunfall in einem Naturfreibad in Trossingen (Kreis Tuttlingen) tödlich verunglückt.
Der Mann aus Eritrea sei aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagabend gegen 18.43 Uhr unter die Wasseroberfläche geraten und kurze Zeit später von Besuchern des Bades leblos im Wasser gefunden worden, teilte die Polizei mit.
Dem Bademeister des Naturfreibads "Troase" gelang es zunächst, den 35-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und erste Reanimationsmaßnahmen einzuleiten.
Der verständigte Rettungsdienst setzte diese fort und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb der 35-Jährige jedoch kurze Zeit später. Weitere Details konnte ein Polizeisprecher nicht nennen.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa