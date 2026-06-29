Mann stirbt nach Badeunfall in Naturbad

Trossingen - Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Badeunfall in einem Naturfreibad in Trossingen (Kreis Tuttlingen) tödlich verunglückt.

Obwohl der Bademeister Reanimationsmaßnahmen durchführte, verstarb der 35-Jährige in einem Krankenhaus. (Symbolbilder) © Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann aus Eritrea sei aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagabend gegen 18.43 Uhr unter die Wasseroberfläche geraten und kurze Zeit später von Besuchern des Bades leblos im Wasser gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Dem Bademeister des Naturfreibads "Troase" gelang es zunächst, den 35-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und erste Reanimationsmaßnahmen einzuleiten.