03.07.2025 17:06 Mann verschwindet beim Schwimmen in Darmstädter Waldsee: Taucher finden Leiche

Nachdem am Mittwoch ein 27-Jähriger beim Baden in der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt verschwunden war, haben Polizeitaucher jetzt einen Toten geborgen.

Von Piera Tomasella Alles in Kürze Mann verschwindet beim Schwimmen in Darmstädter Waldsee.

Polizeitaucher finden Leiche im See.

Identität des Toten noch nicht zweifelsfrei festgestellt.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden am Tod.

Suchaktion begann am Mittwoch nach Notruf. Mehr anzeigen Darmstadt - Auf der Suche nach einem vermissten Schwimmer in der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt haben Polizeitaucher einen toten Mann geborgen. Am Donnerstag bargen Polizeitaucher die Leiche eines Mannes in einem Badesee in Darmstadt. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um den am Mittwoch beim Schwimmen verschwundenen 27-Jährigen. © 5VISION.NEWS Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den gesuchten 27-Jährigen, teilte die Polizei mit. Zweifelsfrei stehe die Identität des Toten aber noch nicht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gebe es bislang nicht: "Nach derzeitigem Kenntnisstand deutet alles auf einen Unglücksfall hin", hieß es in der Mitteilung. Der Badesee war wegen der Suchaktion für die Bevölkerung gesperrt worden. Sie begann bereits am Mittwoch: Ein Bekannter des Mannes hatte am späten Nachmittag den Notruf gewählt. Badeunfall Tödlicher Badeunfall: Leiche aus Bodensee geborgen Badeunfall Neue Wels-Attacke im Brombachsee setzt Badegästen zu: "Habe schon Angst" Er erzählte, dass der 27-Jährige zum Schwimmen in den See gegangen und seitdem spurlos verschwunden sei. Die Polizei vermutete einen Badeunfall. Mehrere Stunden lang suchten die Einsatzkräfte zunächst erfolglos nach dem Mann, auch mit einem Sonarboot. Zudem waren Wassersuchhunde sowie Taucher der Feuerwehr unterwegs.

