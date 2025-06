22.06.2025 09:51 1.123 Notfall an Kölner See: Junge (†3) stirbt nach Badeunfall

Am Rather See ist es am Wochenende zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein dreijähriges Kind soll untergegangen und reanimiert worden sein.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Rather See hat am Samstagnachmittag ein Kind reanimiert werden müssen. Kurz darauf ist der Junge tot. Alles in Kürze Kleinkind muss am Rather See reanimiert werden.

Dreijähriges Kind war untergegangen.

Augenzeugin berichtet von extremer Menschenmenge.

Reanimation dauerte minutenlang an.

Genauere Informationen folgen. Mehr anzeigen Der Rather See soll am Samstagnachmittag extrem gut besucht gewesen sein. © Sascha Thelen/dpa Den offiziellen Angaben der Kölner Polizei zufolge soll der Dreijährige um 15.10 Uhr von Badegästen leblos unter Wasser entdeckt worden sein. Innerhalb kürzester Zeit kümmerten sich Rettungskräfte um die Reanimation des Jungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde er im Anschluss per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb das Kind allerdings. Badeunfall Mann geht schwimmen, ruft kurz darauf um Hilfe - die kommt jedoch zu spät Zunächst war von einem verunglückten Mädchen die Rede gewesen. Am Sonntag korrigierte die Polizei jedoch seine ursprüngliche Angabe zum Geschlecht des Opfers. Die Eltern sollen per Rettungswagen zu ihrem Sohn gefahren worden sein. Sie erlitten einen Schock. Wieso der Dreijährige untergegangen war, ist bislang noch nicht bekannt. Erstmeldung: 22. Juni, 17.25 Uhr; zuletzt aktualisiert: 22. Juni, 9.51 Uhr.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa