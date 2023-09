15.09.2023 09:51 Nur fünf Meter vom Ufer entfernt: 81-Jähriger ertrinkt im Kulkwitzer See

Bei einem Badeunfall am Kulkwitzer See ist am gestrigen Donnerstag ein 81-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Bei einem Badeunfall am Kulkwitzer See ist am gestrigen Donnerstag ein 81-jähriger Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, doch der Einsatz war vergebens. (Symbolbild) © amitdnath/123RF Badegäste bemerkten gegen 14 Uhr einen etwa fünf Meter vom Ostufer entfernt leblos im Wasser treibenden Mann. Taucher der nahen Tauchschule Delphin eilten sofort zu Hilfe und zogen den Rentner aus dem Wasser. "Die Ersthelfer haben sofort mit der Reanimation des Bewusstlosen begonnen", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner. Kurz darauf habe dann der Rettungsdienst übernommen.

Doch der Einsatz der Helfer war leider vergeblich. Sie konnten den 81-Jährigen nicht zurück ins Leben holen. Er starb noch am See. Weshalb der Senior im Wasser in Not geriet, ist bislang unklar. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, erklärte Graupner.

Titelfoto: amitdnath/123RF