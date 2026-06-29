Pumpe zieht Mädchen im Freibad unter Wasser: Neunjährige muss wiederbelebt werden

Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) - Drama im Freibad: An den Haaren hat eine Pumpe ein neunjähriges Mädchen unter Wasser gezogen.

Das Kind, welches von der Pumpe unter Wasser gezogen wurde, sei glücklicherweise außer Lebensgefahr. (Symbolfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Kind musste wiederbelebt werden, ist aber außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Aufsichtspersonen und Badegäste seien bei dem Vorfall am Samstagabend in Waldbronn sehr schnell zu Hilfe geeilt.

Die genaue Ursache sei noch unklar. Ein Gutachter solle die technische Anlage überprüfen, sagte der Sprecher.

Der Badebetrieb sei eingestellt worden. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über den Badeunfall berichtet.