Pumpe zieht Mädchen im Freibad unter Wasser: Neunjährige muss wiederbelebt werden
Von Marco Krefting
Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) - Drama im Freibad: An den Haaren hat eine Pumpe ein neunjähriges Mädchen unter Wasser gezogen.
Das Kind musste wiederbelebt werden, ist aber außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte.
Aufsichtspersonen und Badegäste seien bei dem Vorfall am Samstagabend in Waldbronn sehr schnell zu Hilfe geeilt.
Die genaue Ursache sei noch unklar. Ein Gutachter solle die technische Anlage überprüfen, sagte der Sprecher.
Der Badebetrieb sei eingestellt worden. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über den Badeunfall berichtet.
Bürgermeister Christan Stalf (44) sagte in einer Stellungnahme: "Um die Sicherheit der Gäste weiterhin zu gewährleisten, wird die Messentnahmestelle derzeit umfassend technisch geprüft. Der Badebetrieb im Freibad wird in den kommenden Tagen wieder aufgenommen, sobald die Prüfung abgeschlossen und eine externe Freigabe erteilt wurde."
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa