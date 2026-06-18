Rentner nach dem Schwimmen von Familie vermisst: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Zülpich - Ein 85 Jahre alter Mann ist nach einer größeren Suchaktion im Seepark Zülpich tot aus dem Wasser geborgen worden.

Einsatzkräfte der DLRG suchten am Mittwochabend nach dem vermissten Rentner, zogen ihn kurz darauf tot aus dem Wasser. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Er sei am Mittwochmorgen von Angehörigen an seinem Wohnort im Kreis Euskirchen vermisst worden, schilderte eine Sprecherin der Polizei.

Zunächst hätten sie ihn tagsüber selbst gesucht, dann nach einem Hinweis, dass er schwimmen gehen wollte, am Seepark Ausschau gehalten. Dort fanden sie demnach sein Auto und alarmierten die Polizei.

Man habe am Abend rund eine Stunde lang auch mit Tauchern der DLRG, mit Feuerwehr und Spürhunden eine aufwendige Suchaktion eingeleitet.