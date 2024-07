Rettungsaktionen im Leipziger Neuseenland: Verzweifelte Suche nach zwei Vermissten

Markkleeberg - Im Leipziger Neuseenland laufen seit Montag parallel zwei Rettungs- und Bergeaktionen. Im Markkleeberger See wird nach einem 57-Jährigen gesucht , der während eines Unwetters von einem Stand-up-Paddle-Board geweht wurde. Im Cospudener See versuchen Einsatzkräfte, mit Spezialhunden einen Mann aufzuspüren, der vor zehn Tagen mit einem Rucksack voller Steine ins Wasser gegangen sein soll .

Nach dem Notruf eilen Rettungskräfte von DLRG und Feuerwehr zum Markkleeberger See. © xcitepress

Immer wieder hatten schwere Regenschauer am Montag den Raum Leipzig heimgesucht. Kein idealer Tag für eine Tour mit einem SUP, zumal es auch immer wieder heftige Windspitzen gab.

Dennoch lieh sich ein 57-Jähriger am Nachmittag bei einer Wassersportstation am Markkleeberger See ein SUP-Board aus.

Laut Polizei stach er damit gegen 16.30 Uhr in See, paddelte gegen den immer stärker werdenden Westwind an. Denn zur selben Zeit schob sich eine Unwetterzelle mit Starkregen und Böen von bis zu 20 Knoten über den See.



Gegen 17 Uhr entdeckte ein Windsurfer ein herrenloses SUP-Board etwa 200 Meter vom Ufer entfernt. Ein Mann soll daneben im Wasser getrieben sein.

Als der Surfer das Board erreichte, war er in der aufgewühlten See jedoch nicht mehr zu sehen.

Er setzte sofort einen Notruf ab - Minuten später startete eine große Rettungsaktion, die bis in die Nacht andauerte.

Zuerst tauchten Angestellte der Verleihstation nach dem Mann. Kurz darauf stiegen Tauchtrupps von Polizei und DLRG ins Wasser. Rettungskräfte suchten per Sonarboot den an dieser Stelle bis zu 40 Meter tiefen See ab, auch eine Drohne und Rettungshunde kamen zu Einsatz.