Rhein-Horror geht weiter: Zeugen ziehen Mann an Land, kurz darauf ist er tot

Nach Angaben der Polizei hatte es am Sonntag noch weitere Einsätze wegen Menschen im Rhein in Düsseldorf gegeben.

Laut Polizei war er am Sonntag am sogenannten Paradiesstrand von Augenzeugen aus dem Wasser gezogen worden.

In den vergangenen Tagen waren am Niederrhein im Kreis Wesel die Leichen von zwei Männern geborgen worden, die vor gut einer Woche in Düsseldorf in den Rhein baden gegangen waren. Einer der beiden war auch am Paradiesstrand verschwunden.