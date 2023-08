Spaziergänger findet männliche Leiche in der Elbe: Ist es der vermisste 15-Jährige?

Hamburg - Ein Spaziergänger hat am Mittwochvormittag beim Anleger Blankenese eine männliche Leiche entdeckt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werde nun geprüft, ob es sich bei dem Toten um den 15-jährigen Jungen handelt, der am Freitag mutmaßlich in der Elbe ertrunken ist.