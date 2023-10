Badeunfall im Ammersee: Foilboard-Surfer treibt leblos im Wasser

Herrsching am Ammersee - Ein 53-jähriger Surfer ist bei einem Badeunfall auf dem Ammersee ums Leben gekommen.

Badegäste am Ammersee machten eine grausige Entdeckung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, hatten Badegäste den leblosen Mann am Dienstagnachmittag in der Herrschinger Bucht entdeckt.

Sein Foilboard trieb nicht weit von ihm entfernt. Das Surfbrett hat ein der Unterseite einen Mast und Tragflächen, die für Auftrieb sorgen, sodass man schnell übers Wasser gleiten kann.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus.