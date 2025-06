Tödliches Bade-Drama in Berlin: Für Schwimmer kommt jede Hilfe zu spät

Berlin - Bei einem Badeunfall ist in Berlin-Schmöckwitz ein Mensch ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

Zu der Tragödie kam es auf dem Zeuthener See im Südosten Berlins. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

Der Schwimmer habe im Zeuthener See am Sonntagnachmittag einen Schwächeanfall erlitten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mit.

Die Feuerwehr wurde demnach gegen 18 Uhr alarmiert und rückte mit knapp 50 Einsatzkräften zu dem langen Gewässer im Südosten des Bezirks Köpenick an.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten andere Helfer den Menschen bereits aus dem Wasser gezogen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, so der Sprecher.

Ein Notarzt habe sich von einem Hubschrauber über der Einsatzstelle abgeseilt, um keine Zeit beim Landen zu vergeuden, erklärte der Feuerwehrsprecher.

Trotzdem blieb die Reanimation erfolglos: Der Mensch sei noch am Unglücksort gestorben, hieß es.