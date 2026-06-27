Tödliches Drama in Baggerloch: Mann geht vor Zeugen unter, dann ziehen Taucher ihn tot aus dem Wasser

Düsseldorf - Im Angermunder Baggerloch in Düsseldorf ist am Samstag ein Badegast (41) untergegangen und später tot aus dem Wasser geborgen worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den 41-Jährigen nur noch leblos aus dem Baggerloch ziehen. © David Young/dpa

Der Mann war laut Zeugen von einem auf den anderen Moment verschwunden und im Anschluss nicht mehr aufgetaucht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Andere Badegäste machten sich sofort auf den Weg ins Wasser, um den Mann zu retten, konnten ihn allerdings nicht finden und alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Erst die Rettungskräfte konnten den 41-Jährigen schließlich unter Wasser finden und ihn an Land bringen. Trotz mehrfacher Reanimationsversuche konnte der Mann nur noch für tot erklärt werden.