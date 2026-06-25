Tragischer Badeunfall: 19-Jähriger will von Luftmatratze ans Ufer schwimmen und ertrinkt
274 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Hilzingen - In Hilzingen (Landkreis Konstanz) ereignete sich am Mittwoch ein Badeunfall, bei dem ein 19-Jähriger sein Leben verlor.
Im Binninger See war der junge Mann mit seinen Freunden auf einer Luftmatratze unterwegs, teilt die Polizei mit.
Der 19-Jährige wollte alleine von der Luftmatratze in der Mitte des Sees ans Ufer schwimmen.
Vermutlich unterschätzte er die Entfernung zum Ufer und geriet erschöpft unter Wasser.
Der Rettungsdienst und die Feuerwehr suchten nach dem jungen Mann im Binninger See, konnten ihn jedoch nur noch tot bergen.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa