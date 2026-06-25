Tragischer Badeunfall: 19-Jähriger will von Luftmatratze ans Ufer schwimmen und ertrinkt

Hilzingen - In Hilzingen (Landkreis Konstanz) ereignete sich am Mittwoch ein Badeunfall , bei dem ein 19-Jähriger sein Leben verlor.

Für den 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb im See. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Binninger See war der junge Mann mit seinen Freunden auf einer Luftmatratze unterwegs, teilt die Polizei mit.

Der 19-Jährige wollte alleine von der Luftmatratze in der Mitte des Sees ans Ufer schwimmen.

Vermutlich unterschätzte er die Entfernung zum Ufer und geriet erschöpft unter Wasser.