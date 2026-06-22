Tragischer Badeunfall: 22-Jähriger stirbt bei Ausflug an den Tegernsee

Gmund am Tegernsee - Bei einem Badeausflug mit Kollegen ist ein 22-Jähriger im Tegernsee in Oberbayern gestorben.

Das Wasser des Tegernsees bei Gmund am Tegernsee: Ein junger Mann kam hier beim Baden ums Leben. © Felix Hörhager/dpa

Der junge Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft habe nach Angaben seiner Begleiter nicht schwimmen können, teilte die Polizei mit.

Deshalb habe er sich am Sonntagnachmittag eigentlich nur im flachen Wasser am Ufer aufgehalten. Dort hätten ihn seine Kollegen aber für eine Weile aus den Augen verloren.

Zwei Schwimmer hätten schließlich gegen 16 Uhr in der Nähe eines Anlegestegs einen Schwimmer in Not gemeldet, teilten die Beamten mit.

Wasserretter hätten sofort nach dem Mann gesucht, ihn etwa eine halbe Stunde nach der Alarmierung entdeckt und geborgen. Versuche, ihn zu reanimieren, seien aber ohne Erfolg geblieben.