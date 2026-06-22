Tragischer Badeunfall: 22-Jähriger stirbt bei Ausflug an den Tegernsee

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Ein junger Mann macht sich mit Kollegen am Wochenende auf den Weg zum Tegernsee. Doch im Wasser gerät er in Not, Wasserretter können ihm nicht mehr helfen.

Von Frederick Mersi

Gmund am Tegernsee - Bei einem Badeausflug mit Kollegen ist ein 22-Jähriger im Tegernsee in Oberbayern gestorben.

Das Wasser des Tegernsees bei Gmund am Tegernsee: Ein junger Mann kam hier beim Baden ums Leben.
Das Wasser des Tegernsees bei Gmund am Tegernsee: Ein junger Mann kam hier beim Baden ums Leben.  © Felix Hörhager/dpa

Der junge Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft habe nach Angaben seiner Begleiter nicht schwimmen können, teilte die Polizei mit.

Deshalb habe er sich am Sonntagnachmittag eigentlich nur im flachen Wasser am Ufer aufgehalten. Dort hätten ihn seine Kollegen aber für eine Weile aus den Augen verloren.

Zwei Schwimmer hätten schließlich gegen 16 Uhr in der Nähe eines Anlegestegs einen Schwimmer in Not gemeldet, teilten die Beamten mit.

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Wasserretter hätten sofort nach dem Mann gesucht, ihn etwa eine halbe Stunde nach der Alarmierung entdeckt und geborgen. Versuche, ihn zu reanimieren, seien aber ohne Erfolg geblieben. 

Hinweise darauf, dass andere Menschen Schuld an seinem Tod tragen könnten, gebe es bisher nicht, teilte die Polizei mit. "Es muss von einem tragischen Badeunfall ausgegangen werden." Die Kriminalpolizei ermittelte zur genauen Ursache.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

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