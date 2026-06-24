Tragischer Badeunfall: Nichtschwimmer (†26) ertrinkt in Donau

Regensburg - Ein 26-Jähriger ist beim Baden in der Donau bei Regensburg ertrunken.

In Regensburg suchte ein junger Mann (26) Abkühlung in der Donau - und ertrank. © Armin Weigel/dpa

Der Mann, der laut Polizei nicht schwimmen konnte, verschwand am Dienstag gegen 17.50 Uhr im Bereich der Nibelungenbrücke innerhalb weniger Augenblicke unter der Wasseroberfläche.

Eine große Suchaktion mit Hubschrauber und mehreren Booten dauerte bis in den Abend. Nach mehreren Stunden wurde der 26-Jährige gegen 20 Uhr per Sonar geortet und geborgen, Reanimationsversuche blieben den Angaben nach erfolglos.

Die Polizei mahnt nach dem tödlichen Badeunfall zur Vorsicht an Gewässern: Nichtschwimmer sollten auf Badeausflüge in Flüsse verzichten, fließende Gewässer seien selbst für erfahrene Schwimmer gefährlich.

Im Notfall solle man sofort den Notruf wählen und Hilfe von Land aus leisten.