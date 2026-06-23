Tragisches Unglück am Badesee: Vermisster im Rhein-Neckar-Kreis leblos geborgen

Heddesheim - Eine groß angelegte Suchaktion am Heddesheimer Badesee (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montagabend ein trauriges Ende genommen. Ein vermisster 74-jähriger Mann konnte nur noch leblos geborgen werden.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann (†74) nicht mehr retten. © René Priebe / PR-Video

Am Abend ging eine Meldung über eine hilflose Person im Wasser ein. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus. Bei der großflächigen Suchaktion kamen unter anderem auch mehrere Taucher zum Einsatz.

Gegen 20 Uhr machten die Einsatzkräfte schließlich die traurige Entdeckung und fanden den 74-Jährigen leblos unter der Wasseroberfläche.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Wie genau es zu dem Unglück im Badesee kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar.