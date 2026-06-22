Tragödie am Badesee: 20-Jähriger geht plötzlich unter und stirbt

Kissing - Ein 20-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in einem Badesee in der Nähe von Augsburg ertrunken . Der Schwimmanfänger sei zunächst mit einem Freund im Weitmannsee in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) baden gegangen, teilte die Polizei mit.

Die DLRG suchten den Mann sofort mit einem Boot. (Symbolfoto) © A4366 Sven Hoppe/dpa

Nachdem er mit seinem Begleiter das Wasser verlassen hatte, sei er aber gegen 17 Uhr allein wieder hineingegangen - und untergegangen.

Rettungskräfte der DLRG hätten den Mann sofort mit einem Boot gesucht. Schließlich konnten Rettungsschwimmer den 20-Jährigen bergen.