Trotz striktem Badeverbot: 39-Jähriger geht in See schwimmen und verschwindet - Suche bislang erfolglos

Zülpich - Rettungskräfte und Polizei suchen seit Sonntagabend nach einem Mann (39), der im Neffelsee bei Zülpich-Geich (Kreis Euskirchen) verschwunden ist.

Feuerwehr, DLRG, Polizei und Rettungskräfte suchen im Zülpicher Neffelsee seit Sonntagabend nach einem vermissten 39-Jährigen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der 39-Jährige aus dem Kreis Düren sei ersten Erkenntnissen zufolge gegen 22 Uhr in dem Naturschutzgebiet, in dem ein striktes Badeverbot gilt, schwimmen gegangen.

Nach Angaben von Zeugen vor Ort befand sich der Dürener bereits etwa 150 Meter vom Ufer entfernt, als er plötzlich mit den Armen winkte und lautstark um Hilfe rief. Zwar begab sich ein Mann umgehend ins Wasser, um ihm zu Hilfe zu eilen. Der Rettungsversuch musste allerdings bereits kurz darauf abgebrochen werden, ehe der Vermisste erreicht werden konnte.

Anschließend konnte der 39-Jährige nicht mehr entdeckt werden, und der Notruf wurde gewählt.

Vor Ort starteten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dann umfangreiche Suchmaßnahmen. Daran beteiligt waren auch Kräfte vom THW Euskirchen sowie der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft).