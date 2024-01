Bauerndemo in Hamburg: Hafen erst am Morgen geräumt

Am Montag wurden in der Hansestadt im Rahmen der Proteste "gegen Steuer- und Bürokratiewahn" wieder mehrere hundert Traktoren erwartet.

Von Franziska Rentzsch, Oliver Wunder, Alice Nägle

Hamburg - Am Montag wurden in Hamburg im Rahmen der Proteste "gegen Steuer- und Bürokratiewahn" wieder mehrere hundert Traktoren erwartet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Schon seit Wochen gibt es immer wieder Bauernproteste in und um Hamburg. © Alice Nägle/TAG24 Seit Mitte Dezember dauern die Bauernproteste nun an. Der Protest am Montag reihte sich in die Welle der Demonstrationszüge ein. Seitens der Veranstalter:innen wurden rund 1500 landwirtschaftliche Fahrzeuge erwartet, es wurden zwar weit weniger. Dafür dauerte eine Blockade am Hafen auch in der Nacht zu Dienstag noch weiter an. Die Polizei hatte im Vorfeld vor Verkehrsbehinderungen gewarnt und gebeten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Witz des Tages Witz des Tages vom 28.1.2024 - Täglich lachen mit TAG24 TAG24 berichtete hier über die Bauernproteste in Hamburg im Live-Ticker:

Nach Angaben der Polizei verlassen aktuell auch die letzten Demonstrierenden den Finkenwerder Ring. Damit lösten die Landwirtinnen und Landwirte erst nach etwa 24 Stunden ihre unangemeldete Demonstration im Hafengebiet südlich der Elbe auf. Die gesperrten Straßen sollen nach und nach wieder freigegeben werden.

Die Auswirkungen auf den Verkehr im Hamburger Süden seien jedoch noch erheblich, so die Polizei. Der Bereich solle weiter gemieden werden.

Auch am Dienstagmorgen zählte die Polizei noch rund 100 Personen und 36 Traktoren am Finkenwerder Ring, die damit den Verkehr im gesamten Hamburger Hafengebiet zum stocken bringen. Die klassischen Ausweichstrecken wie der Moorburger Elbdeich, die Waltershofer Straße und die B73 bei Heimfeld seien stark belastet, teilte die Verkehrsleitstelle zudem mit. Vor allem Hafenarbeiter und der industrielle Verkehr seien betroffen.

Am frühen Dienstagmorgen teilte die Polizei per X mit, dass die Blockade im Bereich der Kornweide zwar in der Nacht beendet wurde. Die Blockade der Bauern im Bereich der Anschlussstelle Waltershof dauere dagegen noch an. "Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort", hieß es dazu lediglich. Im Bereich Finkenwerder müsse weiter mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.

Auch in der Nacht harrten viele Traktor-Fahrerin:innen aus, um den Hamburger Hafen zu blockieren. © NEWS5 / Schröder

Die Bauern wollen bleiben. An den Blockaden im Bereich A7 in Waltershof und an der Kornweide sind derzeit rund 75 Fahrzeuge, teilt die Polizei mit. Der Protest könnte noch bis Dienstag andauern, so die Bauern. Die Polizei steht mit den Protestierenden weiter im Austausch. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Die erheblichen Staus auf A1, A7, B75 und stadtauswärtsführenden Hauptstraßen und Ausweichstrecken drohen also weiter anzuhalten.

Die Polizei hat eine vorläufige Bilanz des Protesttages der Bauern gezogen. Demnach waren in der Spitze am Theodor-Heuss-Platz etwa 550 Fahrzeuge. Diese haben mittlerweile das Hamburger Stadtgebiet wieder verlassen. Der Verkehr im Bereich der Innenstadt normalisiert sich seitdem langsam. Die Kundgebungen im Bereich A7 in Waltershof und an der Kornweide waren dagegen nicht genehmigt. Die Polizei hat die Versammlungen nach erfolglosen Kooperationsgesprächen für aufgelöst erklärt. Nur wenige Teilnehmer kamen der damit verbundenen Entfernungspflicht nach. Ein Großteil ist weiterhin vor Ort. Die Polizei hat Ordnungswidrigkeitsverfahren und strafrechtliche Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung eröffnet. Der Einsatz dauert weiter an.

Die Traktoren fuhren auch an der U-Bahn-Station Baumwall vorbei. © Alice Nägle/TAG24

Am Finkenwerder Ring hat die Polizei mit einem Spezialfahrzeug den abgeladenen Mist von der Straße geräumt. Dazu setzte sie einen Unimog mit Frontlader ein. Die Traktoren blockieren weiter die Straße.

Die Polizei entfernte den Mist von der Straße. © Lenthe-Medien

Rund um den Bahnhof Dammtor hat sich die Lage entspannt. Dort konnten die Verkehrsmaßnahmen eingestellt werden, wie die Polizei auf X schrieb. Die Einsätze an der A7-Anschlussstelle Waltershof und an der Kornweide dauern dagegen an.

Wie die Polizei weiter mitteilte, blockieren aktuell rund 60 Traktoren die Kreuzung Auf der Kornweide/Georg-Wilhelm-Straße. Dadurch kommt es auch hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei bereitet sich aktuell auf die Räumung des von Traktoren blockierten Finkenwerder Damms vor. Ein Zug der Bereitschaftspolizei stellte sich in Position. Die Teilnehmenden wurden bereits mehrfach per Lautsprecher dazu aufgefordert, die Demonstration zu beenden und die Straße zu räumen. Personalien wurden festgestellt.

Ein Zug der Bereitschaftspolizei stellte sich bereits auf. © Lenthe-Medien

Die Blockaden im Bereich des Hamburger Hafens bestehen laut Polizei auch weiterhin. Auf der Autobahn 7 staue sich vor allem der Lastwagen-Verkehr aus Richtung Süden ab Fleetstadt. Aus Richtung Norden stocke es ab Schnelsen.