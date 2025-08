Golden Retriever besucht Großeltern: Doch was dann passiert, amüsiert so viele

Boston (Massachusetts) - Niedlich, am besten gleich zuckersüß sollte es eigentlich werden. Doch Golden Retriever Wally aus Boston, Massachusetts, macht in dem inzwischen viralen TikTok-Video seines Frauchens nicht das, was er sollte. Herzen schmelzen also zunächst nicht, dafür können sich Millionen User amüsieren.

Auf diesem Bild ist kaum etwas zu erkennen, weil Wally in seinem "Kostüm" versinkt. Noch weniger dürfte der Hund selbst sehen. © TikTok/Screenshot/wally.meets.world

Wally verbeißt sich in dem Kuscheltier und hetzt mit der Tüte und dem völlig verrutschten Kostüm durch das Haus, während ihn die begeisterten Großeltern kaum bändigen können. Doch mit einer Begrüßungs-Futter-Platte lässt sich der Golden Retriever schließlich beruhigen.

"Unsere ganze Familie, von beiden Seiten, liebt ihn über alles. Da wir noch keine Kinder haben, wird er wie ein Enkelkind behandelt und ungemein verwöhnt", erklärte Frauchen Julia kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

Auch das Publikum hat ein Herz für Wally, der bisher vor allem mit kuriosen Videos aufgefallen ist, in denen er wegen kleinster Nichtigkeiten frustriert aussieht. Umso erfrischender ist nun dieser Feelgood-Clip.

"All die Liebe in den Kommentaren zu sehen, ist so herzerwärmend. Aber am meisten gefällt uns, wie glücklich Wally die Leute macht. Kommentare wie 'Das hat mir den Tag gerettet' oder 'Das hat mich zum Lächeln gebracht' machen uns wirklich glücklich, ihn mit der Welt teilen zu können", so sein 31-jähriges Frauchen.