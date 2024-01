Bauernpräsident Bayerns droht heftigen Schritt an: Bleiben die Regale in unseren Märkten leer?

München - Am heutigen Freitag haben in München und Nürnberg erneut Bauern und Spediteure gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Aussagen des bayerischen Bauernpräsidenten Günther Felßner lassen aufhorchen.

Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner (57) spürt die Rückendeckung aus der Bevölkerung - und nennt möglichen Schritt. © Daniel Karmann/dpa

Der 57-Jährige, der zusammen mit seiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Lauf an der Pegnitz führt, kündigte in Nürnberg für die nächste Woche wenig überraschend die Fortsetzung der Proteste an, sollte die Regierung die Streichung der Agrardieselvergünstigung nicht zurücknehmen.

Gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" wurde Felßner mit dem Blick auf mögliche weitere Schritte, falls dies nicht der Fall sein sollte, bereits etwas deutlicher - und diese könnten erhebliche Folgen für sehr viele Menschen im ganzen Land haben.

"Wir haben bisher davon abgesehen, Infrastruktur zu blockieren, etwa die Lebensmittelversorgung", erklärte der Bauernpräsident im Gespräch. Es ist zwar keine Ankündigung, allerdings ein Fingerzeig.

Bedeutet: Eskaliert die Situation zwischen Bauern und Regierung weiter, könnten Supermarktregale leer bleiben.