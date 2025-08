Horror im Vergnügungspark: Volles Fahrgeschäft zerbricht in der Luft

Taif (Saudi-Arabien) - Riesen-Schreck in Saudi-Arabien: Nur rund 80 Kilometer östlich der Pilgerstadt Mekka geschah in dieser Woche ein dramatischer Zwischenfall in einem Freizeitpark. Mitten während der Fahrt brach ein vollbesetztes 360-Grad-Fahrgeschäft in zwei Teile! Glück im Unglück: Keiner der Fahrgäste verlor sein Leben.