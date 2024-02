09.02.2024 13:59 Bauernprotest: Blockade von Autobahnauffahrten ohne große Auswirkungen

Bauernprotest in Nordhessen: Das Bündnis Hand in Hand für unser Land will am heutigen Freitag Autobahnauffahrten der A7 der A49 blockieren!

Kassel - Ein Protest-Bündnis von Landwirten, Handwerkern und dem Transportgewerbe blockierte am heutigen Freitag Autobahnauffahrten in Nordhessen - jedoch zunächst ohne damit große Wirkung zu erzielen. Mit ihren Traktoren protestierten Bauern am heutigen Freitag mehrere Autobahnauffahrten in Nordhessen blockieren. (Archivbild) © Christian Johner/dpa Um gegen die Politik der Ampel-Bundesregierung zu protestieren, wurden demnach am Freitagmorgen Autobahnauffahrten der A7 und A49 besetzt. Angemeldet war die Demonstration unter dem Motto "Hand in Hand für unser Land". Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Blockaden nach etwa zwei Stunden beendet. Damit fielen die Aktionen kleiner aus als ursprünglich geplant. Größere Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben, der Protest sei friedlich verlaufen. Am Mittag sollten Blockaden an insgesamt fünf Auffahrten der beiden betroffenen Autobahnen folgen. Eine genaue Teilnehmerzahl der Aktionen wurde zunächst nicht bekannt. Laut Polizeipräsidium Kassel sind die Aktionen bis circa 18 Uhr geplant. Ukraine Ukraine-Krieg: Ermittler entdecken entführte ukrainische Kinder in Russland Der Schwalm-Eder-Kreis hatte den Protest ursprünglich verboten. Dagegen hatten sich die Anmelder mit einem Eilantrag gewandt und vom Verwaltungsgericht Kassel Recht bekommen. Eine Beschwerde des Landkreises gegen die Entscheidung hatte der Verwaltungsgerichtshof Kassel zurückgewiesen und auf die Möglichkeit von Auflagen für die Versammlung hingewiesen. Daraufhin wurde der Protest unter anderem zeitlich beschränkt. Aus dem vor dem Verwaltungsgericht erzielten Vergleich ging schließlich hervor, dass die Anmelder neben den beiden am Morgen blockierten Autobahnauffahrten noch drei weitere Auffahrten für ihren Protest nutzen können. Erstmeldung vom 9. Februar, 13.52 Uhr, aktualisiert am selben Tag um 13.55 Uhr.

Titelfoto: Christian Johner/dpa