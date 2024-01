Bauernproteste im Ländle sorgen für Chaos auf A81: Nächster Halt Stuttgart!

Sulz am Neckar - Rund 200 Bauern haben am heutigen Dienstagmorgen mit ihren Traktoren die A81 zwischen Sulz und Empfingen im Kreis Freudenstadt blockiert.

Nichts ging mehr auf der A81 zwischen Sulz und Empfingen. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Laut Polizeiangaben sind die Bauern auf dem Weg zu einer Kundgebung am Dienstagmittag in Stuttgart.



Die Landwirte haben sich um 4.30 Uhr in der Früh in Zimmern ob Rottweil zur Sternfahrt in die baden-württembergische Landeshauptstadt aufgemacht. Sie fuhren zunächst auf Nebenstrecken entlang der A81.

Bei Sulz am Neckar gesellten sich weitere Traktoren hinzu. Einige von ihnen scherten dann aus und nahmen Kurs auf die Autobahn.

Die Polizei hatte zuvor vergeblich versucht, die Landwirte via Lautsprecher und quergestellter Streifenwagen von ihrem Vorhaben abzubringen.